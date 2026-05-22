Пашинян прокомментировал стоимость российского газа

Российский газ не может подорожать для Армении.

Так он прокомментировал вопрос журналистов о том, подорожает ли газ для Армении из-за напряженности отношений между Москвой и Ереваном. Между странами есть действующий договор.

"Этот договор взаимовыгодный, там есть соответствующие условия", - сообщил он в ходе пресс-конференции (цитата по РИА Новости).

Ранее Пашинин заявил, что Армения хочет вступить в ЕС. Президент России Владимир Путин указал, что Ереван вправе сам выбирать партнеров, но одновременное нахождение в таможенном союзе с ЕС и ЕАЭС невозможно. Также в Москве указали, что европейский газ будет стоить для Армении 600 долларов за тысячу кубических метров, а российский – 177,5 доллара.