В Тыве начали проверку после жалоб детей на тайные уколы в детском саду

Полиция Тувы начала проверку после жалоб на подозрительные уколы в детском саду.

Инцидент произошел в одном из дошкольных учреждений Кызыла. Несколько родителей обнаружили на ягодицах своих детей следы от уколов. Четырехлетние малыши рассказали, что воспитатель и нянечка якобы уводили их в туалет, где ставили уколы шприцем.

В настоящее время в полицию поступило два заявления от матерей. Число пострадавших устанавливается, отметили в региональном главке полиции.

Дети чувствуют себя нормально, с ними работают психологи. Всех проверят на наличие в организме неизвестных веществ, сообщил источник RT.

