Максима Аверина сняли с известной артисткой в важный день: держались за руки, спутница в белом наряде сияла от счастья

50-летний Максим Аверин вышел в свет. Известного актера сопровождала не менее известная артистка.

В Чите открылся XIII Забайкальский международный кинофестиваль. По традиции возле Забайкальской краевой филармонии раскинули дорожку цвета багульника, по которой прошлись члены жюри кинофестиваля, знаменитости и многочисленные гости.

В этом году ведущими торжественного открытия стали Максим Аверин и Любовь Толкалина. В важный день прославленный актер появился, держа за руку спутницу. Любовь Толкалина, облаченная в белый наряд, сияла от счастья.

Интересно, что в Сети многие пользователи обратили внимание, как гармонично смотрятся Аверин и Толкалина. Отметим, что актеру 50 лет, а артистке - 48. По мнению комментаторов, Максим и Любовь могли бы быть прекрасной парой не только в работе, но и в жизни.

Напомним, что Максим Аверин все еще не женат, детей у него нет, а десять лет назад он потерял самого дорогого человека в жизни — маму. "Думаю, что наверное, это уже не получится. По крайней мере, делать что-то специально я не буду. Бог меня очень щедро одарил в жизненных событиях. Может быть, это такой баланс", - говорил в интервью актер.

