Появились данные о состоянии пострадавших в результате атаки ВСУ в ЛНР

Восемь детей, пострадавших в результате атаки ВСУ на общежитие в Старобельске ЛНР, госпитализированы. Состояние троих раненых тяжелое, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Кузнецов добавил, что амбулаторную помощь получили 29 пострадавших. На месте происшествия дежурят бригады скорой помощи. Помощник министра подчеркнул, что работу медиков координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, передает ТАСС.

Минувшей ночью ВСУ атаковали беспилотниками общежитие педагогического университета в Старобельске Луганской народной республики. В здании находились 86 детей. Работы по разбору завалов продолжаются.