Тела четырех жертв удара ВСУ извлекли спасатели из-под завалов общежития колледжа в Старобельске. Предварительные данные о жертвах трагедии сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, передает РИА Новости.

Спасатели установили местоположение еще троих человек под завалами. Однако из-за угрозы повторной атаки ВСУ поисково-спасательные работы пришлось остановить.

Киевский режим атаковал общежитие со спящими детьми с помощью четырех БПЛА самолетного типа. Из-за удара пятиэтажное здание, в котором находились 86 человек, разрушилось до второго этажа. В местных пабликах родители и близкие публикуют ориентировки на детей, которые до сих пор не выходят на связь. Минздрав сообщил о госпитализации восьмерых пострадавших, трое из них в тяжелом состоянии.