Трамп своими угрозами Ирану навел ужас на европейцев

Европа со страхом ожидает американских ударов по Ирану с применением ядерного оружия. Такую реакцию вызвали угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Тегерана, сообщает агентство Reuters.

Опасения в европейских столицах возникли после 7 апреля, когда Трамп заявил, что "ночью погибнет целая цивилизация". Европейский дипломат в Вашингтоне заявил, что Брюссель срочно нуждается в ответе на пугающий вопрос: рассматривал ли президент США возможность применения ядерного оружия?

Обращение европейских правительств в госдепартамент США помогло мало. Американские дипработники не смогли объяснить европейцам, что имел в виду Трамп и к каким действиям могут привести его слова. Вдобавок, в Европе опасались, что рискованной риторикой американского лидера воспользуется Россия, чтобы оправдать аналогичные угрозы в отношении Украины.