В Петербурге при пожаре в конюшне погибло 18 лошадей

В Петергофе в результате ночного пожара на конно-спортивной базе погибли 18 лошадей.

Трагедия произошла на тренировочной базе конного клуба на Ровшанском шоссе. По неизвестным пока причинам загорелась одноэтажная конюшня размером 20 на 180 метров. Пожар быстро распространился, поэтому ему присвоили дополнительный номер сложности 1-БИС. С огнем удалось справиться только за два часа.

Лошади, оказавшиеся в запертых стойлах, не смогли спастись и сгорели заживо. Всего в клубе содержались 35 скакунов. Состояние еще 17 лошадей уточняется.

"Там и мои кони погибли. 18 на данный момент голов, мне сказали. Я в шоковом состоянии", - прокомментировала ситуацию 78.ru исполнительный директор конно-спортивной тренировочной базы Римма Кузенкова.

Специалисты продолжают разбор завалов.