Чудовищным преступлением назвали в Кремле атаку на колледж в Луганской народной республике. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ответственный за теракт киевский режим должен понести наказание. Ночью ВСУ ударили беспилотниками по учебному корпусу и зданию общежития. Били прицельно. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 4 человека. Десятки пострадали. В эти минуты спасатели продолжают разбор завалов. Под обломками еще могут находиться люди.

Вот под такими обломками бетонных плит и перекрытий оказались этой ночью подростки, студенты и сотрудники Старобельского педагогического колледжа. После того, как по общежитию и учебному корпусу ВСУ нанесли массированный удар. В тот момент в здании находились 87 человек. Все проснулись от жутких взрывов и грохота осыпающихся конструкций. Видно - обвалился целый пролет. С пятого по второй этаж.

Кто смог – выбрались сами. Но несколько человек оказались заблокированы в спальнях. Троих нашли. Им помогли выбраться спасатели. Поиски остальных продолжаются.

Число раненых и пострадавших, а это в основном молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет, растет. В стационары и амбулатории уже доставили 40 человек. Родителей и близких, которые приезжают в больницы, встречают и успокаивают психологи.

Из-за постоянной угрозы новых атак ВСУ спасательные работы и разбор завалов приходится останавливать. Следователи выяснили – такие колоссальные повреждения нанесли ударные беспилотники. Их было как минимум четыре и все – самолетного типа. Атака на детей продолжалась почти 5 часов. Хотя националисты наверняка знали, что бьют по учебному заведению и его воспитанникам. Военных подразделений поблизости нет.

В российском МИДе террористическую атаку в Старобельске сравнили с жестокой расправой, которую фашисты устроили над школьниками в Керчи, в годы Великой Отечественной. По словам Марии Захаровой, "террористы бьют по детям прицельно и с наслаждением". Информацию о налете российские дипломаты намерены представить в международные организации. В том числе Совбез ООН. И добиваться осуждения действий боевиков. В Кремле также заявили, что киевский режим должен нести ответственность за этот теракт.