Переразметка дорог в Москве улучшит ситуацию почти на 100 участках

Спокойно и без заторов жители районов Вешняки и Косино-Ухтомский теперь выезжают на МКАД. А ведь ещё недавно на этом участке каждый день собирались пробки, и утренний час пик превращался в настоящее испытание.

Сейчас водители съезжают с Новоухтомского шоссе и улицы Молдагуловой на внутреннюю сторону МКАД в свои полосы — раньше автомобилисты попадали сразу в правый ряд основного хода. Перестроиться быстро и без нервов было трудно.

Дополнительная шестая полоса добавилась и на съезде со МКАДа. Водители сразу заметили – движение стало свободнее и комфортнее. Об этом "говорят" и цифры. Пропускная способность на этих участках увеличилась на 10-15%. Теперь дополнительную полосу водители ждут и на съезде с проспекта 60-летия Октября на Ленинский проспект в сторону центра.

"В настоящее время съезд на Ленинский происходит в одну полосу, что вызывает задержку транспорта. Скапливается хвост, который выходит на улицу Косыгина", - отметил Владимир Лахманюк, начальник управления по организации дорожного движения ЮЗАО.

Сейчас автомобилисты испытывают сложности не только при "вливании" в основной поток. Чтобы продолжать движение в центр, водители вынуждены перестраиваться сразу в левые ряды. Дополнительная полоса позволит обойтись без лишних маневров и сократить время в пути с 20 минут до 3.

А в туннеле под Каширским шоссе и вовсе сделают двустороннее движение. Обустроят не только удобный въезд, но и прямой выезд в область и на МКАД. Также на пересечении дублера и съезда к автобусной площадке сделают "кольцо", чтобы машинам было проще разъезжаться. Так для водителей откроется новый удобный маршрут, в объезд загруженного перекрёстка с Ясеневой улицей. По туннелю можно будет сэкономить до 7 минут в пути.

Всего же в этом году Центр организации дорожного движения планирует реализовать около 100 проектов.

"Переразметка – это самый быстрый способ избежать, грубо говоря, узких мест, пробок и направления движения. Все мы за рулем ездим, когда выезжаем, к примеру, на свежий асфальт, начинают более хаотичные движения без разметки", - рассказал Александр Казаченко, автоэксперт.

Дополнительные полосы часто получают, доводя ширину уже существующих до оптимальных 3 метров 25 сантиметров. С каждого ряда удается получить иногда до полуметра. Грамотная переразметка позволяет не только избавиться от эффекта "бутылочного горлышка", но и сделать дорогу безопаснее. Исследования показывают: на менее широких полосах движения в городе водители реже нарушают скоростной режим.

Дарья Паскарюк, "ТВ Центр"