В Москве подходит к концу реставрация знаменитого "Дома-самолета"

Индустриальный сюжет со всеми нюансами! Отреставрированный барельеф устанавливают сегодня на фасад здания, которое в столице знают как "Дом-самолёт". Композиция панно очень сложная, а весит оно почти 10 тонн. С какими трудностями столкнулись специалисты?

На фасад "Дома-самолёта" осторожно поднимают фрагмент весом 80 килограммов. Установка вручную может занять целый день: чтобы идеально состыковать все элементы бетонного паззла на полукруглой стене. При этом отреставрировать барельеф Исаака Менделевича прямо на здании было невозможно: спустя 90 лет фасад буквально рассыпался.

Бетонную конструкцию вручную разобрали на 120 элементов, из которых она изначально и состояла. Каждый промаркировали: вот 109-й - часть изображения самолёта. Все фрагменты отвезли в мастерские, бережно очистили от загрязнений, укрепили основание, восполнили утраты.

На рельефном панно изображены восемь рабочих, выплавляющих сталь, и множество узнаваемых сооружений - например, Шуховская телебашня. Сюжет, призванный продемонстрировать индустриальный рывок 30-х годов прошлого века.

Сначала фрагменты прилаживают на временные крепления - чтобы отрегулировать положение, затем фиксируют окончательно, заполняют специальным составом монтажные отверстия и швы - всё вручную. В финале - защитное покрытие. Масштаб "Индустрии социализма" впечатляет: почти 100 квадратных метров, 10 тонн.

"Он сначала был вылеплен полностью в каком-то ангаре, видимо, потом разделен на отдельные элементы. Было снято 120 отдельных индивидуальных форм, в каждую из этих форм был набит бетонный состав, который очень хорошо утрамбован именно для того, чтобы отпечаток, слепок получился качественный, и вот в таком виде он дошел до наших дней. Восстанавливали мы это, конечно, с применением современных материалов", - рассказал Михаил Фурсов, руководитель реставрационных работ.

Параллельно реставрируют и само здание. Дом в форме самолёта на Фрунзенской набережной - знаменитый памятник конструктивизма. Он задумывался как временное сооружение - главный павильон Всесоюзной строительной выставки. Однако простоял почти 100 лет. Внутри сохранилась даже винтовая бетонная лестница.

Когда-то здесь были большие аудитории, библиотека с читальным залом и выставочные пространства. Теперь тут снова смогут проводить выставки. Завершить реставрацию "Дома-самолёта" планируют уже этим летом.