В РЭУ им. Плеханова открылась выставка, посвященная 90-летию Владимира Ресина

Сегодня в Российском экономическом университете имени Плеханова открылась выставка, посвящённая 90-летию Владимира Ресина. Документы, фотографии, видеоматериалы, а ещё - макеты проектов, которые были реализованы в столице при его участии.

Можно увидеть самые важные этапы его профессионального пути - от инженера до одного из лидеров в строительном комплексе Москвы. Ещё он был преподавателем, что для вуза особенно важно: Плехановский университет готовится отметить 120-летие, и Владимир Ресин еще в 90-х создал базовую кафедру по подготовке специалистов в области строительства и экономики.