В Москве ограничат движение из-за проведения полумарафона и велофестиваля

Информация для автомобилистов. В ближайшие выходные движение в городе будет ограничено в связи с проведением полумарафона и велофестиваля.

Так, в субботу нельзя будет проехать по некоторым улицам и набережным в центре Москвы. В частности, с 5 утра до 9 вечера полностью перекроют Большой Москворецкий мост и часть Садового кольца. Также будет ограничен проезд по Кремлевской, Пречистенской и Москворецкой набережным.

А в воскресенье Садовое кольцо закроют уже полностью. Ограничения введут также на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой. Снимать их будут по мере завершения мероприятия. Водителей просят заранее планировать маршруты.