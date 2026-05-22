Запад выяснил сроки окончания СВО

Западные СМИ выяснили сроки завершения специальной военной операции России на Украине. Bloomberg считает, что Москва намерена объявить о финале СВО до конца года - однако только на условиях, которые она сочтет победными.

Условия, по данным агентства, непростые. Они включают, во-первых, полный контроль России над Донбассом. Кроме того, российской стороне нужно широкое соглашение по безопасности с Европой, которое фактически закрепило бы территориальные приобретения Москвы.

В Кремле ранее опровергли информацию о том, что российский лидер Владимир Путин установил дедлайн окончания конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СВО может закончиться в любой момент – но при условии, что украинские власти возьмут на себя ответственность и примут необходимые решения.