В Кремле назвали чудовищным удар ВСУ по колледжу в ЛНР

Киевский режим должен понести наказание за удар по колледжу в Старобельске ЛНР.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Это очередное преступление киевского режима, удар по объекту образования, где дети и молодые люди. Это чудовищное преступление", - заявил спикер Кремля журналистам (цитата по РИА Новости).

В ночь на 22 мая ВСУ ударили беспилотниками по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет.

Пострадали 39 человек. Под завалами могут находиться до 18 человек. Погибли четыре человека, сообщила омбудсмен Яна Лантратова.

Следственный комитет завел уголовное дело о теракте.