Подразделения группировки "Восток" ВС России 21 мая освобожден населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области. Подразделения группировки войск "Север" в течение прошедшей недели установили контроль над Волоховкой и Шестеровкой в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в период с 16 по 22 мая ВС России нанесли массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Поражены предприятия украитнского ВПК, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, военные аэродромы. Также целями ударов стали места сборки, хранения и запуска БПЛА, пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.

ПВО за минувшую неделю сбила 46 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS. Также ликвидированы крылатая ракета большой дальности "Фламинго", управляемая ракета большой дальности "Нептун-МД" и 4184 украинских беспилотников. Силы Черноморского флота уничтожили 13 безэкипажных катеров ВСУ в северо-западной части Черного моря.