ЦБ назвал порядок действий для пострадавших от кредитных мошенников

Банк России опубликовал план действий для пострадавших от кредитных мошенников россиян.

Если в момент оформления займа стоял самозапрет на кредитование, то пострадавший может аннулировать информацию о договоре займа, сообщили в ЦБ.

Если самозапрет не был установлен, то решение проблемы необходимо начинать с обращения в микрофинансовые организации или бюро кредитных историй, а также правоохранительные органы.

Также можно направить обращение в Банк России. Для этого необходимо описать ситуацию, приложить документы от МФО.

Если полиция возбудила уголовное дело, то необходимо обратиться в МФО с требованием прекратить взыскание, начисление процентов и передачу долга третьим лицам. Если полиция не возбудила дело, то с заявлением следует обратиться в суд, отметили в регуляторе.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники стали похищать деньги под предлогом активации самозапрета на кредит.