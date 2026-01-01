Филипп Киркоров не балует детей-подростков: "Я им сразу сказал, что прислуги у них нет"

Филипп Киркоров воспитывает двоих детей — сына Мартина и дочь Аллу-Викторию. Не секрет, что наследников поп-королю родила суррогатная мама.

Несмотря на то, что прославленный исполнитель души не чает в отпрысках, он старается их не баловать. "На детей никогда не жалею денег: хорошие школы, репетиторы, одежда. Но Алла-Виктория и Мартин хорошо знают цену своим деньгам: получают на карманные расходы только по праздникам. Потому что я их приучил, что они должны тратить только свои деньги, которые им подарили на день рождения или другие праздники. Если не подарили, то сидят без денег", - сообщил Филипп.

По словам артиста, у них в семье "взаимное уважение", он старается быть справедливым. Однако недавно певец прошел сложный период - "зависимость от интернета". И тут поп-король отечественной эстрады решился на радикальный шаг.

"Пришлось отключить интернет во всем доме. И результат не замедлил себя показать: у Аллы-Виктории и Мартина улучшились оценки в школе. На детей я никогда не кричу. Мы всегда в диалоге", - отметил Киркоров.

Певец сообщил, что его дети-подростки, несмотря на статус, вполне самостоятельны: сами могут приготовить еду, прибраться в комнатах и даже постирать. "Я им сразу сказал, что прислуги у них нет, и дети вполне справляются", - заявил артист lady.mail.ru.

Кстати, ходят слухи, что в семье Филиппа Киркорова мог появиться третий ребенок. Сам певец пока не комментировал эту информацию, а его официальные представители отказались обсуждать детали частной жизни певца.

