Мощный взрыв прогремел на заводе компании MOL в Венгрии

Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе крупнейшей венгерской компании MOL в городе Тисауйварош. ЧП случилось во время запуска установки "Олефин-1". Как сообщил премьер-министр Петер Мадьяр, один человек погиб, еще девять получили ранения.

По данным издания Magyar nemzet, взорвался компрессор на линии пиролизного бензина. После взрыва вспыхнул сильный пожар. Экстренные службы и пожарные работают на месте происшествия, мобильные лаборатории проверяют воздух на токсичность. Власти заверяют, что угрозы для жителей города нет.

По последним данным, пожар удалось потушить. Четверо тяжелораненых были доставлены вертолетом в больницу университета Дебрецена, один тяжелораненый и четверо с легкими ранениями были доставлены в больницу Мишкольца.