Синоптики уточнили маршруты смерчей в столичном регионе

Смерчи обойдут столичный регион стороной. Москвичей успокоил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин. В то же время он признал, что ветер будет усиливаться.

Как сказал Ильин "Национальной службе новостей", вероятность того, что ветер будет усиливаться до критических значений, существует. Хотя, скорее всего, все обойдется порывами до 10-15 метров в секунду, считает синоптик. По его словам, вероятность града минимальна: холодный фронт придет ночью, поэтому резких контрастов температур не будет.

О резком изменении погоды в столичном регионе ранее предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он прогнозирует, что к концу дня 22 мая тучи затянут небо, поднимется сильный ветер. На севере Московской области и на юго-востоке Тверской может сформироваться смерч.