"Вы заметили интересный момент?": Кушанашвили отметил странности в раке Лерчек

Валерия Чекалина, более известная как блогер Лерчек, борется с раком желудка. Многодетная мама узнала шокирующий диагноз после рождения четвертого ребенка. Болезнь уже распространилась по всему организму и перешла в четвертую стадию, но Валерия не теряет надежду побороть рак.

Она старается вести активный образ жизни: снимается в фотосессиях и даже запустила новый бизнес. При этом блогер умудряется проходить химиотерапию и недавно даже продемонстрировала медицинские документы, чтобы доказать, что ее болезнь реальна.

Однако у шоумена Отара Кушанашвили все равно есть сомнения. Он не по наслышке знает, что такое рак. Около двух лет назад журналист столкнулся с онкологией, врачи буквально вытащили его с того света.

"Я был полон сострадания и сочувствия. Но она превратила якобы борьбу с раком в шапито. Как-то быстро мы забыли, что вообще-то говорим о мошеннице", - отметил Кушанашвили, напомнив, что Валерия вместе со своим экс-супругом Артемом Чекалиным до недавнего времени проходила по уголовному делу и ей грозил реальный тюремный срок. В итоге в отношении Лерчек разбирательства приостановили на время ее борьбы с болезнью, а вот Артема посадили за решетку.

Кроме того, Кушанашвили отметил ту странность, что Чекалина не благодарит медиков и даже имена их нигде не фигурируют, хотя она очень подробно рассказывает о борьбе с недугом. "Вы заметили интересный момент?.. Почему в этой хронике, напоминающей гастроли в цирке на Вернадского, которым руководят потешные братья Запашные, нет ни одного эскулапа? Ни один врач не упомянут по имени, отчеству, фамилии? Почему он не скажет: "Действительно, прогресс бьет все рекорды, даже отариковский!". Нет ни одного упоминания о том, как семья Лерчек благодарна медсестрам, докторам", - обратил внимание журналист в своей программе "КАКОВО?!".

Шоумен не исключает, что Чекалина действительно борется с болезнью, однако стадия там не такая серьезная, как ее представляют общественности.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>