СК завел дело из-за тайных уколов в детском саду

Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента с уколами воспитанникам детского сада в Кызыле.

Дела возбуждены по статьям о халатности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщили в региональном главке МВД.

Воспитатель и его помощник уволены. Проводится расследование. На данный момент фактов физического насилия комиссия не установила, но выявила нарушения норм профессионального поведения, в том числе "некорректное словесное воздействие".

Ранее в полицию поступило четыре заявление от матерей воспитанников детского сада №15 "Страна детства" в Кызыле. Они заявили, что обнаружили у своих детей следы уколов в ягодицы.

Позже родители пострадавших выяснили, что таким образом воспитатель и его помощница "наказывают" детей за плохое поведение.

Дети чувствуют себя нормально, с ними работают психологи. Всех проверят на наличие в организме неизвестных веществ.