ПВО сбила за шесть часов 65 дронов ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО сбили 65 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что дроны ВСУ в период с 8.00 до 14.00 мск были уничтожены над Белгородской, Калужской, Тульской, Рязанской, Курской, Смоленской и Брянской областями. Украинские беспилотники ликвидированы также над Московским регионом.

Ранее в Минобороны сообщили о работе сил ПВО в ночь на 22 мая. Дежурными средствами ПВО было ликвидировано 217 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в ведомстве.