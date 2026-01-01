Никаких крайних сроков в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине нет. Об этом заявили в администрации президента России в ответ на слухи о некоем дедлайне.

Как заявил агентству Bloomberg информированный источник, президент России Владимир Путин рассчитывает добиться полного урегулирования до конца 2026 года. Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг эти утверждения, подчеркнув, что ни о каких дедлайнах речь не идет.

В материале также отмечается, что киевскому режиму не удалось достичь своих стратегических целей — вернуть утраченные территории и приблизиться к приемлемому мирному соглашению. При этом власти Украины пытаются делать хорошую мину при плохой игре: министр обороны Михаил Федоров уверяет, будто украинская армия "постепенно возвращает инициативу".

До того Дмитрий Песков уже заявлял, что Москва не устанавливала каких-либо конкретных сроков для вывода украинских войск из Донбасса, но это поспособствовало бы переходу к процессу урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами: "Это нужно делать сегодня, а лучше это было сделать вчера".

Киевский режим между тем опасается, что из-за подготовки к промежуточным выборам в Палату представителей Вашингтон больше сосредоточится на внутренних вопросах и в августе выйдет из переговоров по Украине, если на этом треке не будет явных результатов.