Принц Уильям сделал заявление о вернувшейся во дворец после расставания Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон впервые за три года уехала от принца Уильяма. Жена наследника престола побывала с официальным визитом в Италии. Принцесса Уэльская уехала одна, оставив детей и мужа дома.

Расставание тяжело далось Кэтрин, но она чувствует себя полной энергии и воодушевления. За два дня в Италии Кейт успела посетить несколько мероприятий и познакомиться с особенностями образовательного подхода в городке Реджо-Эмилия. Перенять опыт итальянцев в работе с детьми и было целью визита принцессы.

Сейчас Кэтрин находится в Британии и продолжает работать. Принц Уэльский заявил, что гордится женой. Сын Карла III отметил, что он рад возвращению Миддлтон к полноценным королевским обязанностям после лечения рака. Уильям отдал личную дань уважения принцессе во время утреннего шоу на Heart Radio, назвав Кейт "потрясающей матерью и потрясающей женой".

Будущий король вышел в прямой эфир программы, которая транслировалась из кафе на островах Силли, вместе с ведущими Джейми Тикстоном и Амандой Холден. В ходе интервью Уильям в шутку обсудил хаотичные школьные сборы, возможное приглашение на свадьбу Тейлор Свифт и свою любовь к танцевальной музыке.

Принц рассказал, что он "очень, очень горд" успешной поездке Миддлтон в Италию на прошлой неделе. "Она была потрясающей, — сказал он. — Ей пришлось многое пережить за последние пару лет. Она очень ждала поездку в Италию, и я очень рад, что все прошло так хорошо. Кейт вернулась воодушевлённой", — поделился Уильям.

По словам принца, его жена "постепенно возвращается" к зарубежным поездкам после лечения. При этом Уильям отметил, что официальные визиты утомительны, поэтому и ему, и помощникам важно "следить, чтобы Кейт была в порядке и отдыхала".

"Она потрясающая мама и потрясающая жена, и буквально наша семья не справилась бы без неё. Она действительно великолепна", — заключил принц.