Затравленная Чеботина обратилась к Успенской: "Скажите честно, как есть"

Конфликт между Любовью Успенской и Люсей Чеботиной набирает обороты. Молодая певица публично обратилась к королеве шансона.

Все началось несколько недель назад. Любовь Успенская публично нелестно высказалась о Люсе Чеботиной. Королева шансона оставила дерзкий комментарий под постом о молодой артистке. Любовь Залмановна призналась, что исполнительница хита "Солнце Монако" ее безумно раздражает.

Люся слова старшей коллеги увидела и молчать не стала. "Не на ту напали! Пытаясь затравить меня фейковыми статьями, вбросами, вы только мотивируете меня становиться лучшей версией себя", — заявила Чеботина.

Конфликт артисток многих удивил, ведь ранее они поддерживали теплое общение, выступали на одной сцене. Не было и намека на неприязнь.

Затем шумиха немного улеглась. Казалось, недопонимание осталось позади, но нет. Любовь Успенская сделала новый выпад в сторону Люси Чеботиной. Певица дала понять, что молодая коллега ее обидела, и назвала болтухой.

И снова Чеботина отмалчиваться не стала. В своем блоге артистка обратилась к королеве шансона и намекнула, что конфликт высосан из пальца, и легендарная певица на самом деле нападает на нее, чтобы выслужиться перед семейством Киселевых, которые раздают золотые граммофоны и тарелки РУ ТВ.

"Любовь Залмановна, обижаете пока что только вы своими не подкрепленными фактами высказываниями на публику. Неблагодарная? Болтуха? Раздражаю? Вы взрослый уважаемый человек и артист. Скажите честно, как есть, что вы придумали этот конфликт. Потому что, как мне кажется, взрослые люди решают все лично. Или боитесь, что граммофон с самоваром потом не дадут?" - обратилась к артистке Люся.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>