Недружественные России страны создают общеевропейскую группу нападения на наше государству уже не только гибридными методами, но и думают про физическое нападение. Об этом предупредил в пятницу, 22 мая, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат напомнил, что перед Второй мировой войной Третий рейх объединил под своими знаменами почти всю Европу. Теперь "под теми же флагами нацизма, реваншизма" во главе группы нападения поставлен не Адольф Гитлер, а Владимир Зеленский с его нацистскими лозунгами.

Политик отметил, что Европа и США сохраняют линию доминирования и продвижения НАТО на восток, причем в Североатлантическом альянсе по-прежнему обсуждают идею о "деколонизации" России, сообщает РИА Новости.

Ранее Сергей Лавров подчеркивал, что агрессивная политика Запада с его недобросовестными методами продиктована боязнью — страхом утратить свое влияние и проиграть в конкуренции с другими странами.

Также глава российской дипломатии указывал, что Запад уже фактически открыто воюет против России, используя Украину в качестве "наконечника" и геополитического тарана.