Россия запросила экстренное заседание ООН после удара ВСУ по Старобельску

Экстренное заседание Совета Безопасности запросила Россия. Москва намерена обсудить на Совбезе удар украинской армии по общежитию в Старобельске в ЛНР, передает ТАСС.

Минувшей ночью ВСУ атаковали беспилотниками самолетного типа общежитие педагогического университета в Луганской народной республике. В здании находились 86 детей. На данный момент известно, что жертвами атаки стали четверо студентов. Пострадали 36 человек. Разбор завалов продолжается, под обломками могут находиться до 20 человек.

В Кремле атаку ВСУ на колледж и общежитие с детьми в Старобельске назвали чудовищным преступлением. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим должен понести за это наказание.