Цены на жилье в России вызвали шок у экспертов Центробанка

Нынешние цены на жилье в России вызывают шок даже у экспертов Центробанка. В такой реакции признался директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

Выступая на конференции "Время изменений: формула баланса", Данилов заявил, что испытывает шок при виде этих цен. Он не понимает, сколько надо зарабатывать, чтобы купить жилье, передает "Москва 24".

Эксперт убежден, что цены на жилье перегрелись на фоне ажиотажного спроса и льготной ипотеки. Если раньше продажи жилья доходили до 2,5–3,5 миллиона "квадратов" в месяц, то сейчас рынок постепенно стабилизируется: продажи держатся на уровне около 1,9 миллиона квадратных метров.