Россия объяснила, чего хочет от Армении

Россия не хочет выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В этом заверил в пятницу, 22 мая, российский вице-премьер Алексей Оверчук.

Как подчеркнул политик, которого цитирует "Интерфакс", "никто не хочет, чтобы Армения выходила из ЕАЭС, и руководители Армении тоже заявляют, что они не хотят выходить из ЕАЭС". Москва "за то, чтобы Армения оставалась в ЕАЭС и процветала, и развивалась дальше теми же темпами, как это они делали все последние годы".

В то же время, отметил Оверчук, сформировалась "ситуация очень такая странная, нетривиальная", поскольку наряду с сохраняемым членством в ЕАЭС Армения делает публичные заявления о стремлении вступить в Европейский союз.

Российские власти уже не раз с иронией комментировали стремление Армении снять сливки сразу с двух форматов, оставаясь в ЕАЭС и пытаясь вступить в Евросоюз. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин предупреждал, что "танцевать сразу на двух свадьбах у Армении не получится".

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, комментируя развитие российско-армянских отношений, указывал, что сотрудничество и стратегическое партнерство — это улица с двусторонним движением. Политик также напомнил, что руководство Армении в последнее время предприняло ряд шагов, которые не отвечают духу союзнических отношений с Россией.