Удар по Старобельску: неизвестной остается судьба 15-ти человек

Кадры работы спасателей в Старобельске: сотрудники МЧС, несмотря на угрозу своей жизни, разбирают завалы. Внутри еще могут быть люди, в том числе дети.

"Где-то в 1:05 начался такой характерный звук дронов. Прислушались - и начали шарахать. Когда взрыв произошел - такое ощущение, что здание провалилось. И там были дети. Они кричали: "Помогите, помогите!". Нашли здесь девочек, них были поранены ноги", - это слова очевидца.

Обстрел произошел ночью. Под удар попали два здания Старобельского педагогического колледжа. Уничтожен административный корпус еще дореволюционной постройки. Обрушились пять этажей основного учебного здания, где размещалось и общежитие. Внутри были дежурные сотрудники и более 80 студентов в возрасте от 14 до 18 лет.

С родителями и родственниками сейчас работают психологи МЧС России. Им оказывается необходимая поддержка. Люди с замиранием сердца следят за обновлением информации, когда звучат фамилии детей.

По данным Минздрава ЛНР, в списках пострадавших - порядка 40 человек. Семь раненых доставлены в Луганскую республиканскую клиническую больницу, для эвакуации задействовали санавиацию. Один пациент в критическом состоянии, пять в тяжелом, один в средней степени тяжести. Шесть человек погибли. Но под завалами может находиться еще 15 детей.

"Беспрецедентный акт, абсолютно мирные жители, дети, нанесен удар. Сейчас на месте организована спасательная работа: работают сотрудники МЧС, медики, психологическая помощь. Развернут пункт временного размещения для прибывших родителей", - сообщил Леонид Пасечник, глава ЛНР.

В Луганске - очереди на станции переливания крови. Люди приходят по своей инициативе. В том числе много студентов. Объявлено официально - удар нанесли Вооруженные силы Украины. И невозможно назвать это ошибкой, случайностью или стечением обстоятельств. Здания педколледжа отмечены на всех картах.

"По детям. Спящим детям ударить. Заведомо зная, что это учебное учреждение. Это вообще не укладывается в рамки того, что мы понимаем под словом человечность. Это для нас огромная трагедия. Мне сегодня со всей страны приходят слова соболезнования", - говорит Жанна Марфина, ректор ЛГПУ.

Вот что рассказывает один из пострадавших: "Первый дрон упал напротив охраны. Мы сразу в коридор повыходили. Я слышу, что летит еще один дрон, - и в клумбу. Еще один дрон - обратно в клумбу. А третий дрон - прямо в пед".

То есть дроны специально раз за разом направляли по одной и той же цели. Сейчас сообщается, что обстрел совершен при помощи тяжелых БПЛА, несущих большой объем взрывчатки. Было как минимум четыре таких дрона.

"Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских формирований на гражданские объекты в Луганской народной республике. В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям украинских военнослужащих, которые намеренно направили беспилотные летательные аппараты на гражданский объект", - заявили в СК.

В результате удара ВСУ по колледжу повреждения получили соседние здания, в том числе частные дома. Сгорел магазин, выбиты стекла в музее. Пострадал мужчина, ему была оказана медицинская помощь.