Собянин и Белозеров открыли Ленинградский вокзал после модернизации

Он такой же совершенный снаружи - строгий изящный фасад, башня, часы. Шедевр архитектора Константина Тона. Но старейший вокзал Москвы теперь еще и самый современный, первый полностью цифровой в стране. Масштабная комплексная модернизация длилась почти два года. Укрепили железобетонные и металлические конструкции. Заменили все инженерные коммуникации. И что касается внутренних интерьеров - нашли тот самый изначальный цвет.

"Для этого были проведены историко-культурные исследования, в том числе по фотографиям, по материалам, сохранившимся до нашего времени, а также химические технологические исследования, где разбирали послойно каждую краску, чтобы попасть в цвет, который здесь был", - рассказал Алексей Кузнецов, главный архитектор проекта института "Мосинжпроект".

Вокзал теперь украшают два монументальных мозаичных панно. Длина каждого - 85 метров. Больше десяти тысяч кусочков крупной и мелкой смальты: тридцать художников-мозаичистов восемь месяцев занимались их созданием. Панно в жанре ведуты - панорамы Москвы и Петербурга с самыми главными символами и памятниками.

"Города расположены как бы на берегу реки - и данная концепция заключается в том, что люди, которые находятся внутри Ленинградского вокзала, они как бы составляют такую реку времени", - отметил Максим Козлов, автор панно, художник-монументалист.

Цифровая навигация - теперь часть архитектурного облика вокзала. 220 табло - расписания, навигационные указатели, медиаэкраны. Создан максимально быстрый проход к поездам. И выход на платформу теперь - это светлое пространство под навесом.

Здесь грамотно распределяются пассажиропотоки, и можно сразу попасть в метро, не заходя в здание. Мэр Сергей Собянин на открытии Ленинградского вокзала подчеркнул - это важнейшая часть большого транспортного узла.

"Конечно, нужно уделять огромное внимание с учетом еще и того, что в ближайшее время у нас начнется стройка вокзала ВСМ Москва - Санкт-Петербург и количество пассажиров, которые проходят через этот путь, увеличится почти до пятисот тысяч. Поэтому мы с РЖД приняли решение поэтапно реконструировать всю эту территорию. Начали с самого значимого старого вокзала. И, по сути дела, теперь это новый вокзал, с новыми сервисами", - добавил глава города.

Главные здесь - пассажиры. Поэтому вместо двух прежних сразу пять залов ожидания - на втором и третьем этажах. А еще - фудкорт, детский клуб, библиотека, коворкинг. Совсем иной уровень комфорта.

"Объем территории, который предоставляется пассажиру, увеличен в три раза, количество для сидячих мест увеличено в полтора раза, это более тысячи человек смогут здесь на железнодорожном вокзале получать услугу или размещаться. Здесь открыты новые комнаты для мам с детьми, здесь даже есть студия "Союзмультфильм" для маленьких наших посетителей", - указал Олег Белозёров, генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД".

И привычные кассы - тоже в обновленном варианте. Первые пассажиры уже оценили обновленный вокзал.

"Вдруг сегодня совершенно случайно оказалась на открытии этого вокзала, услышала, как все это гудело, как поздравляли, как приехал мэр. Я в восхищении от вокзала, я все думала - какой он будет. Есть простор, есть воздух, есть уважение к пассажирам. Мне здесь хорошо, вольготно", - сказала Галина Бокашевская, заслуженная артстка России.

Реставраторы в ближайшем будущем займутся другим масштабным проектом - реконструкцией соседнего Ярославского вокзала. В планах и создание единого подземного пространства на Площади трех вокзалов.