Финляндия хотела бы выстроить мирные отношения с Россией. Об этом заявила в пятницу, 22 мая, финский министр иностранных дел Элина Валтонен.

Тем не менее, дипломат назвала Россию "угрозой миру во всем мире" и выразила надежду на вступление Украины в НАТО.

На этом фоне глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что "мы с удивлением наблюдаем, как Хельсинки отбросил все приличия, которые он под лозунгом нейтралитета соблюдал после Второй мировой войны". Политик констатировал возвращение Финляндии "на стезю поддержки лагеря нацистов, на этот раз с киевским режимом на острие войны Запада с Россией" (цитаты по ТАСС).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "русские готовы к разговору", поскольку "говорить всегда лучше, чем вести дело к тотальной конфронтации", как это делает сейчас Европа.

При этом новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр допускал, что как только будет решен украинский вопрос, весь Европейский союз возобновит закупки газа у России, поскольку это выгодно: "Этого требуют конкурентоспособность и география".