Бывшая жена Мерзликина раскрыла правду о проблемах после развода

Андрей Мерзликин и Анна Осокина развелись в прошлом году. Бывшая жена отдала актеру четверых детей и уехала из России строить новую и счастливую жизнь. По словам звезды "Бумера", поначалу он ощутил невероятный груз ответственности.

"Новый уклад потребовал от меня полной включенности. Конечно, был испуг от неизвестности. А потом я понял: на самом деле ничего страшного. Все довольно понятно. Нужен простой распорядок, режим", — откровенничал Андрей.

Бывшие супруги договорились, что когда у Мерзликина съемки, детей контролирует Осокина. Анна прилетает в Россию и занимается с наследниками.

Двухэтажный дом в Подмосковье супруги делить не стали. Там живет Андрей с четырьмя детьми.

На днях Анна посетовала на крупные проблемы. После развода с актером у Осокиной возникли трудности со здоровьем, ей потребовалась помощь психотерапевта. Каждую неделю бывшая жена Мерзликина созванивается со специалистом.

"Еженедельная индивидуальная сессия с психотерапевтом. Больше года работаю в таком режиме", — поделилась многодетная мама.