Мишустин обсудил с президентом Туркменистана торговлю, инвестиции и энергетику

В Ашхабаде проходит заседании Совета глав правительств СНГ. В текущем году Содружество отмечает 35 лет с момента основания. По решению лидеров нынешний год проходит под эгидой охраны здоровья. Как отметил российский премьер Михаил Мишустин, наша страна готова делиться с ближайшими соседями опытом внедрению последних инновационных технологий.

Также на заседании обсудили экономическую сферу. Товарооборот с государствами СНГ растет, отметил премьер. Внутри содружества активно развивается и промышленная кооперация. Таможенные декларации почти на 70% оформляют в электронном виде. Завершен и ряд масштабных проектов в рамках развития международных коридоров "Севере-Юг". В приоритете - укрепление транспортной связанности между странами.

Также у российского премьера состоялась встреча с президентом Туркменистана. Обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в разных сферах: торговля, инвестиции, энергетика, транспорт.