Все причастные к удару ВСУ по колледжу в Старобельске будут установлены и понесут суровое наказание — снисхождения никому из виновных не будет. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, опубликованном в пятницу, 22 мая.

Как подчеркивает ведомство на своем официальном сайте, совершив этот кровавый теракт, киевский режим и его кураторы берут на себя всю полноту ответственности за эскалацию боевых действий. Украина, терпящая поражение на поле боя, открывает новую страницу в вооруженном конфликте.

При этом Москва располагает достоверной информацией о том, что западные столицы снабжают украинских националистов разведданными и помогают с целенаведением.

Россия призывает международные структуры дать честную оценку преступлению Киева и решительно осудить кровавый теракт в Старобельске.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник подчеркивал, что враг намеренно бьет дронами по жилым домам и придомовым территориям, медицинским и социальным учреждениям, системам передачи и распределения электроэнергии, объектам торговли, автозаправочным станциям, автомобилям мирных жителей.

Тем временем в представительстве России при ООН рассказали, что запрошенное нашей страной экстренное заседание Совета Безопасности по теракту ВСУ в Старобельске начнется в 22 часа по московскому времени 22 мая.