Певцов одной фразой поставил на место Киркорова, который назвал его гнилым человеком и сбитым летчиком

Певец Филипп Киркоров и актер Дмитрий Певцов устроили публичные разборки. Поп-король назвал звезду Ленкома "гнилым человеком и сбитым летчиком". Певцов же ответил хлесткой фазой, поставив Киркорова на место.

Поводом для очередного скандала между знаменитостями стал новый "Гамлет" на сцене МХТ. О постановке с Юрой Борисовым говорят уже вторую неделю. Сначала Олег Меньшиков обратил внимание, что данный спектакль далек от культуры, а затем Дмитрий Певцов заявил, что проект недостоен великого театра.

Киркоров вмешался в скандал с "Гамлетом", встав на защиту постановки. Исполнителя хита "Зайка моя" удивили резкие слова звезды "Бандитского Петербурга".

"Наверное, у Певцова сыграла зависть к Юрию, как у сбитого уже давно летчика. К сегодняшнему Юрию Борисову, который сейчас звезда номер один. Оскароносец! Потрясающий харизматичный актер, сыгравший в спектакле „Гамлет“ на сцене МХТ. Ну зависть, чистой воды зависть… Он всегда был гнилой, этот Певцов", — публично заявил певец.

Дмитрий терпеть такое хамство в свой адрес не стал, но и до прямых оскорблений не опустился. "Я не знаю, кто такой Киркоров, и мне абсолютно неинтересно, что этот человек обо мне говорит", — ответил Певцов, когда журналисты НСН рассказали ему о выпаде артиста.

Конечно, актер лукавил, говоря, что не понимает о ком речь. Несколько лет назад Певцов и Киркоров уже устраивали перепалку в публичном пространстве. Тогда Дмитрий требовал запретить выступления Филиппа. "Этой мерзости не должно быть на российской эстраде", — категорично заявлял актер.