Минюст обновил реестр иноагентов

Министерство юстиции России обновило в пятницу, 22 мая, реестр иностранных агентов — в него включены трое граждан и одно юридическое лицо.

Как уточняется на официальном сайте Минюста, иноагентами признаны правозащитник Станислав Дмитриевский*, филолог Ольга Орлова*, активистка Вилюя Чуйнова*, а также проект "После"*.

Указанные лица распространяют фейки о российской власти и ВС России, выступают против специальной военной операции на Украине, участвуют в создании и распространении материалов иностранных агентов, а также организаций, признанных нежелательной на территории Российской Федерации.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что закон об иностранных агентах, который постоянно подвергается критике, — не российское изобретение. Политик подчеркнул, что в нашей стране нет репрессий и уголовного преследования в отношении иноагентов.

До того спикер российского МИД Мария Захарова в ответ на вопрос, является ли присвоение гражданину или организации статуса иноагента "мерой зеркальной или является способом защиты суверенитета", назвала справедливым и то, и другое. По ее словам, это ответ защитного характера, выработанный с учетом мирового опыта.

* физическое или юридическое лицо, признанное в России иностранным агентом и внесенное в соответствующий реестр