Вашингтон отказался вести "бесконечные встречи" по урегулированию на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не заинтересован "втягиваться в бесконечный цикл встреч по Украине, которые ни к чему не приводят".

При этом глава Госдепа отметил, что США готовы продолжать играть роль в украинском урегулировании и остаются вовлечены в программу поставок Киеву оружия на деньги союзников.

По словам Рубио, если в Вашингтоне увидят возможность организовать продуктивные переговоры, то ей воспользуются. В настоящее время трехсторонние переговоры Москвы, Вашингтона и Киева приостановлены.

Как подчеркнул госсекретарь, украинский конфликт должен завершиться только дипломатическим путем.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США, похоже, несколько утратили интерес к украинскому урегулированию, тем не менее Москва сохраняет каналы взаимодействия с Вашингтоном.