У верховного представителя Евросоюза по международным делам и политике безопасности Каи Каллас нет никакого авторитета, зато море самонадеянности. Об этом рассказал член Европарламента Мартин Зоннеборн.

Как отметил евродепутат, Каллас в Европарламенте втайне прозвали "европейским ядерным сценарием" и "пустым местом" за ее "ее взрывоопасную смесь из жажды признания и самонадеянности".

Зоннеборн отметил, что Каллас — как "аленькая атомная бомба, из-за которой в одно мгновение взлетит на воздух все, к чему она прикасается" (цитаты по kp.ru).

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила официальный Брюссель с юмористической кукольной передачей "Маппет-шоу", в которой "веселые поросята, лягушечки, другие персонажи, какие-то девочки, мальчики — они вроде как произносят какие-то слова, они открывают рот, у них даже есть какая-то мимика, эмоции, все их слушают, потому что звук-то идет".

При этом польскому министру иностранных дел Радославу Сикорскому нелепые выпады Каллас понравились. Политик пожелал, чтобы у некоторых мужчин "были стальные яйца", как у главы евродипломатии.