Путин назвал терактом и осудил удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске

Владимир Путин осудил удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, передает ТАСС.

Президент 22 мая проводит встречу с выпускниками программы "Время героев".

Число погибших при ударе Киева по общежитию в Старобельске возросло до шести, сообщил глава государства. 39 пострадали, еще 15 человек числятся пропавшими без вести.

Также российский лидер отверг утверждения, что попадание БПЛА ВСУ по колледжу в Старобельске могло быть результатом работы ПВО или РЭБ.

Удар не был случайным, сказал президент. 16 БПЛА тремя волнами атаковали одно и то же место. Военных объектов ряжом с колледжем не было.

Как подчеркнул глава государства, этот удар подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима. Тот терпит провалы на фронте - не помогает ни разворовываемая помощь, ни отлов на улицах людей.

По словам Путина, он дал приказ Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ.

Ранее МИД России заявил, что все причастные к теракту будут установлены и понесут суровое наказание - снисхождения никому из виновных не будет.