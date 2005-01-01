Как выглядит могила сестер Оли и Яло из "Королевства кривых зеркал": скромный памятник и идеальная чистота

Ольга и Татьяна Юкины прославились на весь Советский Союз после выхода на экраны сказки Александра Роу "Королевство кривых зеркал". В 1963 году историю о школьнице Оле, которая встретила свое отражение по имени Яло в чудесной стране, называли одним из самых ярких кинохитов.

Но жизнь актрис была далеко не сказочной. Счастливое детство и безбедная молодость Ольги и Татьяны, воплотивших на экране образы Оли и Яло, сменились мрачными временами. Став взрослыми, бывшие актрисы работали в "Интуристе" в составе экскурсионных групп. Профессия позволяла им не только много путешествовать, но и приобретать дефицитные товары импортного производства. Но в 90-е сестры Юкины оказались без работы – кризис в стране привел к разорению отрасли.

Финансовые проблемы росли словно снежный ком, а когда бывшие актрисы, уже имевшие собственные семьи, потеряли родителей, то жизнь обеих пошла под откос. Ольга начала выпивать, а Татьяну поколачивал муж.

В 2005 Татьяна потеряла сестру. Ольга скончалась из-за проблем сердцем, незадолго до смерти она перенесла два инсульта. В 2011 не стало и второй сестры Юкиной. Ее сгубил атеросклероз.

Исполнительниц ролей Оли и Яло похоронили на Покровском кладбище в семейной могиле. О том, что под неприметным черным камнем упокоились звезды советского кинематографа, могут догадаться разве что верные поклонники. У сестер Юкиных очень скромная могила, но близкие заботятся о ней. Зимой тут всегда расчищен снег, а летом идеальная чистота, пусть и без живых цветов.