Путин поручил Минобороны подготовить ответ на удар ВСУ по Старобельску

Владимир Путин заявил, что дал поручение Минобороны подготовить предложения по ответу на удар ВСУ по Старобельску в ЛНР, передает ТАСС.

Как отметил президент, ограничиться заявлениями нельзя.

Этот удар, подчеркнул глава государства, подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, терпящего провалы на фронте.

Минувшей ночью ВСУ ударили беспилотниками по учебному корпусу и зданию общежития колледжа в Старобельске. По предварительным данным, погибли по меньшей мере шесть человек, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести.

Министерство иностранных дел России заявило, что все причастные к удару будут установлены и понесут суровое наказание.