Исходящие из Киева распоряжения и директивы — это приказы "нелегитимной, проворовавшейся хунты". Президент России Владимир Путин напомнил об этом в пятницу, 22 мая, обращаясь к украинским солдатам.

Как подчеркнул российский лидер, бойцы Вооруженных сил Украины, следуя приказам киевского режима, становятся соучастниками его преступлений. Владимир Путин призвал не подчиняться нелегитимной власти.

При этом президент России заявил, что военные преступления необходимы киевскому режиму, чтобы отвлечь внимание от событий и на фронте, и внутри Украины, а затем "всё свалить на нас, на Россию, на нашу страну — все обострения и все последствия подобных преступлений".

Ранее Владимир Путин заверил, что в случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права — Москва готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера.

Однако виновникам преступлений против мирного населения и их пособникам пощады и снисхождения не будет. МИД России подчеркнул, что все причастные к удару ВСУ по колледжу в Старобельске будут установлены и понесут суровое наказание.