Банкоматы и платежные терминалы в России научились работать без интернета

В России создали механизм для работы банкоматов и платежных терминалов без интернета. Об этом рассказала в пятницу, 22 мая, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Как уточнила глава регулятора, Минцифры вместе с операторами связи проработало технические решения, которые позволяют банкоматам и платежным терминалам работать без мобильного интернета.

Апробация нового механизма уже началась. Набиуллина выразила надежду на то, что "это значительную часть проблемы будет решать" в условиях, когда отключения мобильного интернета неизбежны по соображениям безопасности, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правоохранители должны взаимодействовать с гражданскими органами власти, чтобы "находить оптимальные решения" в вопросах ограничения связи и мобильного интернета. При этом глава государства напомнил, что эта мера неизбежна в нынешних условиях, ведь "всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей".

В Кремле отмечали, что ограничения интернета — это не путь в прошлое. Подобные отключения вызывают неудобство, но в скором времени бесперебойная работа Сети восстановится, просто "сейчас такой период". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверял, что большинство граждан осознают целесообразность ограничительных мер.