Опора на людей: главное из заявлений Путина на встрече с выпускниками программы "Время героев"

Владимир Путин 22 мая провел встречу с выпускниками программы "Время героев", передает ТАСС.

Как отметил президент, личный пример героев поможет молодежи делать правильный выбор. В России испокон веков с уважением относились к защитникам Отечества, и "Время героев" - уникальный способ поддержки ветеранов, такого раньше не было.

Россия всегда выходила из любых тяжелых испытаний, с опорой на людей, подчеркнул глава государства. По его словам, патриотическое воспитание - одна из основных составляющих работы с молодежью. Борьба за воспитание, за умы детей - это сегодняшний "новый фронт". Путин добавил, что проблемы в том числе в социальной сфере означают сбой в госсистеме, так к ним и нужно относиться.

Также Путин заявил, что знает "обстановку на земле". Киевские руководители, продолжил Путин, покрывают воровство и помогают друг другу сбегать. Например - в Израиль. Украинская власть ворует все, включая экипировку и средства защиты тех, кого отправляют на фронт. А преступления нужны Киеву, чтобы отвлечь внимание, вызвать реакцию России и все на нее свалить.

В ходе встречи президент также высказался об ударе ВСУ по Старобельску.