Тарасова усомнилась в способностях сына Плющенко: "А вы уверены, что этот мальчик попадет когда-нибудь в сборную России?"

Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр будет выступать за сборную Азербайджана. Об этом накануне объявил отец юного фигуриста. Переход Гном Гномыча, как Сашу зовут родители, уже одобрила Федерация фигурного катания на коньках России.

Александру Плющенко 13 лет и за российскую команду он никогда не выступал. Как пояснил Евгений, заявка в сборную Азербайджана позволит Гном Гномычу участвовать в международных турнирах. Олимпийский чемпион отметил, что решение было трудным, но он рассчитывает на совместные усилия по развитию фигурного катания в Москве и Баку.

Смена спортивного гражданства Саши Плющенко многих возмутила. Народ считает, что нельзя отпускать юных талантливых фигуристов в другие страны. Однако тренер Татьяна Тарасова, которая воспитала олимпийского чемпиона Алексея Ягудина, усомнилась, что Гном Гномыч добьется успехов в спорте высоких достижений.

Легенда фигурного катания дала понять, что скептически относится к способностям сына Евгения Плющенко. Татьяна Анатольевна считает, что Россия ничего не потеряла из-за перехода Саши под флаг Азербайджана. Тарасова подчеркнула, что тот факт, что юный спортсмен является сыном олимпийского чемпиона, еще ни о чем не говорит.

"А вы уверены, что этот мальчик попадет когда-нибудь в сборную России? Есть родители, есть ребенок. Вы понятия не имеете, как этот ребенок катается, как он прыгает..." — высказалась Татьяна Тарасова в беседе с Teleprogramma.org.