Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией между Россией и странами Балтии. Такое заявление сделал в пятницу, 22 мая, госсекретарь США Марко Рубио.

Руководитель американского внешнеполитического ведомства которого цитирует The Guardian, охарактеризовал нынешние отношения между Москвой и прибалтийскими государствами как вселяющие обеспокоенность.

Так как "всегда есть опасения по поводу эскалации", США взаимодействуют с НАТО по этому вопросу, подчеркнул Рубио.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что Киев не намерен ограничиваться использованием воздушных коридоров, предоставленных государствами Прибалтики. Дроны планируют запустить также с территории этих стран. Однако России хорошо известны адреса центров принятия решений в балтийских государствах.

В Кремле отмечали, что Прибалтика насквозь пронизана "бациллой русофобии". Едва ли у прибалтийских властей сегодня есть право голоса, чтобы заявлять о необходимости диалога с Москвой.