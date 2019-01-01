Может показаться, что весной 2019 года Владимир Зеленский призывал украинцев выбирать с умом. Вот только это обращение прозвучало в адрес оппонента на дебатах - Петра Порошенко. Народ же тогда сделал свой выбор сердцем, не осознавая, к каким последствиям это приведет.

"Народ Украины выбирал не Зеленского. Народ Украины выбирал Голобородько, которого они видели в сериале. Он благополучно вывел себя в образе такого простого парня, который очень хочет быть президентом для того, чтобы навести на Украине порядок. И Украина наивно поверила, что Зеленский - Голобородько что-то изменит в положительную сторону", - отметил Олег Ногинский, политолог, руководитель экспертной группы научного центра Евразийской интеграции.

Для актера внимание публики - как воздух. Картинно встать на колени, прыгнуть в толпу и искупаться в фонтане - пожалуйста. Став президентом с рекордным для Украины результатом 73 процента, Зеленский, судя по всему, рассчитывал масштабировать сериал "Слуга народа" на всю страну и на инаугурации 20 мая 2019 года легко раздавал обещания: "Наша первейшая задача - прекращение войны на Донбассе. Я готов потерять свою популярность, свои рейтинги, если будет нужно, я готов потерять свой пост для того, чтобы наступил мир".

Мира Украина ждала больше всего. Однако разочарование случилось даже быстрее, чем при Порошенко. От выступления к выступлению риторика Зеленского становилась все воинственнее. В интервью немецкой газете летом 2021 года он уже открыто заявлял, что Минские соглашения в принципе невыполнимы, а "нормандский формат" не работает. Поэтому нужно создать нечто новое для урегулирования в Донбассе, причем с привлечением еще ряда стран Евросоюза, а также США и Канады.

При этом, говоря о мире, Зеленский жестко пенял правительству ФРГ: "Германия не предоставляла нам никакую военную помощь, однако она бы могла это сделать".

Развязанная Киевом карательная операция против жителей Донбасса при Зеленском переросла в полномасштабную войну - с бомбардировками кварталов Донецка и других населенных пунктов, похищением людей и подготовкой полномасштабного вторжения. Вынужденным ответом России стало начало специальной военной операции для защиты мирных жителей в феврале 2022-го. А уже в апреле Зеленский сорвал практически достигнутые в Стамбуле договоренности - после того, как пообщался с британским экс-премьером Джонсоном.

"Кто заинтересован в продолжении войны на Украине? Великобритания. Но своя армия у них - 75 тысяч человек. Они не готовы к противостоянию. Поэтому Стармер, Макрон говорят Зеленскому: мы вам даем, чем воевать, а вы решаете, кем воевать. После этого в офисе Зеленского понесли тезис: снижаем возраст мобилизации до 18 лет", - объяснил Дмитрий Снегирев, военный аналитик.

Сегодня киевский режим, по сути, ведет войну против своего народа. Под ружье всеми правдами и неправдами, ломая руки и ноги и даже убивая, пытаются поставить всех подряд - уголовников, пациентов психиатрических клиник и инвалидов. В Житомире врача-интерна держали взаперти в военкомате несколько суток, чтобы ему исполнилось 25 лет. И тут же отправили в часть.

Полиция на все взирает безучастно. И когда без разбора рекрутируют новобранцев, и когда избивают их матерей. К чему вмешиваться, если за слишком рьяное соблюдение закона можно и самим в окопы загреметь. Поэтому блюдут не честь мундира, а собственную безопасность. Остальным же гражданам остается только бежать. И лучше из страны.

А ведь в день инаугурации Зеленский обещал: "Я обращаюсь ко всем украинцам в мире. Нас 65 миллионов. Я обращаюсь ко всем украинцам на планете. Вы нам очень нужны, всем, кто готов стоить новую, сильную, успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство".

За время правления Зеленского население Украины сократилось с 42 до 15 миллионов. По данным министерства соцполитики, после войны на родину могут вернуться лишь 2 миллиона из 6-7 миллионов беженцев. А независимые эксперты убеждены - и того меньше: от 200 тысяч до миллиона. Промышленность фактически встала, сельское хозяйство стагнирует. Богатые украинские недра и тучные черноземы при Зеленском поделили западные корпорации. А что еще осталось, включая западные финансовые транши, выклянчиваемые Киевом, с удовольствием "пилят" все, кто имеет отношение к власти.

Они служат. Но не народу, а только себе. На этой неделе под залог в три миллиона долларов вышел арестованный Высшим антикоррупционным судом Украины экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Расследование в его отношении стало продолжением операции "Мидас", где главным фигурантом являлся бизнес-партнер Зеленского Тимур Миндич. А от дела Ермака до самого Зеленского - рукой подать.

"Зеленский и Ермак - это в принципе одно существо, спутавшееся, замотанное одной простыней, можно сказать. Ермак является его мозгом, который постоянно шепчет ему в ухо. По сути, Зеленский - это психбольной, который слышит голоса. Один голос - это голос Ермака", - рассказал блогер Анатолий Шарий.

А кто же тогда те, другие?

"Он уже очень давно руководствуется и делает только то, что сказали руководители из Великобритании и бюрократы ЕС. Поэтому никакого отношения к конституции, к законности, к правам человека его действия не имеют", - указал Олег Ногинский.

Пятилетний срок полномочий Зеленского истек еще два года назад. Но новые выборы до сих пор не состоялись. В Киеве объясняют - в стране военное положение. Хотя это не помешало главарю режима летом 2025-го сменить премьер-министра и практически весь кабинет.

"Сегодня совершенно ясно, что все предвыборные обещания Зеленского оказались циничной ложью, а молодой, подававший надежды так называемый президент мира превратился в кровавого узурпатора. А в это время простые украинцы гибнут в бессмысленных мясных штурмах. За что? За золотые унитазы Тимура Миндича? Элитные украшения Елены Зеленской? За то, чтобы вся эта кучка проходимцев на Украине могли выезжать за рубеж и веселиться там?", - задается вопросами Мария Захарова, официальный представитель МИД России.

Умеющий работать на публику Зеленский закончил свою инаугурационную речь словами, которых от него, пожалуй, больше всего ждали. Фактически - вселил надежду. И тем тяжелее разочарование сегодня: "Дорогой народ, на протяжении своей жизни я пытался делать все, чтобы украинцы улыбались. В следующие пять лет я сделаю все, чтобы вы не плакали".