"Самая тупая вещь на свете": как "сикс-севен", Брдыщ и Черемша свели школьников с ума

Что такое "сикс-севен" (на русском - "шесть-семь"), сегодня знает каждый ребенок. Фраза стала популярна сначала на Западе. Песню со словами "сикс- севен" спел американский рэпер. Затем это подхватили в баскетбольной среде. В итоге на миллионы просмотров залетело видео - и понеслось.

Числительному 67 посвящают контент миллионы людей, находя эти цифры в обычной жизни. Еще поклонники тренда обычно делают один и тот же жест руками, будто жонглируя. Дети же пристают с этим трендом ко всем. В Саратове местные школьники названивали в домофоны в квартиры с номером 67 и кричали в микрофон. Одна из пострадавших жительниц даже хотела развесить фото хулиганов по району, чтобы неповадно было. Но они оказались хитрее и натягивали на лицо одну и ту же синюю шапку.

Достается и учителям. Не все из них выдерживают. Некоторых дети доводят до белого каления. Класс может стать неуправляемым, когда слышит цифру 67. Есть случаи, что учителя даже вводят списки запрещенных для упоминания мемов на своих уроках. А если ученики нарушат запрет, их ждет лист с 67-ю заданиями. Или должны будут выучить 67 теорем. Или принести 6 рефератов по 7 листов.

Люди взрослые и наделенные властью абсолютно серьезно предлагают мем запретить. Такие инициативы даже звучали в Госдуме. Да и некоторые родители обеспокоены - как в России, так и в мире.

"Мой десятилетний сын сильно зациклился на этой ерунде с фразой "шесть-семь". Я перепробовала все: объясняла, почему это раздражает, умоляла его перестать это делать и даже угрожала последствиями. Он повторяет это часами каждый день. И меня это сводит с ума. Это самая тупая вещь на свете", - пишут на Reddit.

Правда, взрослые смотрят на мем "сикс-севен" по-взрослому и пытаются найти в нем смысл. Кто-то уходит в негатив, а кто-то, наоборот, обнаружил в цифре отсылки к Библии. Но на самом деле никакого смысла в этой фразе нет.

"Сикс-севен" – сама по себе эта фраза абсурдная, она не несет в себе никакого смысла. Это, скорее, такой некий культурный код, который дети считывают и понимают. Если ребенок говорит "сикс-севен", значит, он свой. Значит, он понимает всю эту движуху", - объяснил Эргаш Рузиев, эксперт по мемам, маркетолог.

Можно вспомнить и законы психологии: если взрослые хотят что-то детям запретить, это моментально становится для них еще более ценным. Поэтому некоторые учителя, напротив, мемом пользуются наравне с учениками.

"Как специалист я скажу - стресс уходит у нас через периферию. Это руки - ноги. Поэтому все, что связано вот с такими движениями, это в том числе сброс лишней энергии, лишнего стресса, которого у современных детей выше крыши. Поэтому я в этом ничего такого опасного не вижу", - отметила Наталья Панфилова, семейный психолог.

Дети не могут быть всегда серьезными - они должны беситься. И такую возможность им нужно давать. Психологи советуют взрослым тренд не запрещать, а возглавить.

"Сначала надо к этому вовремя присоединиться, а потом вовремя от этого отсоединиться. И те педагоги, которые идут по этому пути, - ничего страшного там не случается. Уроки не срываются", - продолжает Панфилова.

Противники, конечно, снова парируют: мем "сикс-севен" - не единственный. Вот другое явление - "черемша". Это целая серия роликов про якобы советское прошлое, где главный герой - это то ли лев, то ли заяц. Его и зовут Черемша. В каждом ролике - псевдоисторический рассказ о советском прошлом. СССР показан сказочным государством, где все происходит неспеша, люди довольны и живут бок о бок с выдуманными персонажами. То есть негатива нет - скорее, романтизация советского времени через абсурд.

И таких мемов множество. Есть, например, "брдыщ". Это рыба с головой собаки. Еще один персонаж - семга. Но это не семга, а заяц с окрасом тигра.

"В последнее время очень сильно распространяются генеративные ролики про выдуманную жизнь советских людей. Про то, как они жили, проводили свое свободное время. Дело рук наших русских мемоделов", - рассказал Эргаш Рузиев.

Подобные видео нарисованы искусственным интеллектом. Но интеллектуальностью они не отличаются. Напротив, у роликов в таком жанре есть название - "брейнрот контент". Дословно - разрушение мозга. Тренд пришел с Запада.

Показательно, что все эти персонажи оказываются на полках детских магазинов. Взрослому разобраться сложно - некоторые названия мемов даже выговорить трудно. Поэтому может понадобиться помощь домашнего эксперта. Хотя справедливости ради надо сказать, что отцы и дети во все времена друг друга не понимали. Есть тексты, в которых содержится претензия к молодежи Древнего Рима - ведь она отдает предпочтение личному удовольствию, забывая о высших идеалах и долге перед Родиной. А Сократу приписывают вот эти слова: "Наша молодежь любит роскошь, она плохо воспитана, насмехается над начальством, не уважает стариков, перечит родителям. Наши дети стали просто тиранами".

"Вспомните себя в детстве - и неважно, сколько вам лет. Готов поспорить, у вашего поколения были свои приколы. И взрослые их не понимали. Я, например, рос в 1990-е. И мы пересказывали друг другу анекдоты про Вовочку. И от некоторых, бывало, учителя тоже теряли самообладание. А еще вирусной, как сейчас "сикс-севен", была реклама конфет. "И Сережа тоже", помните? А снимаем мы на выставке, посвященной творчеству Босха. И он еще 500 лет назад рисовал странных фантастических существ. И это признанное во всем мире искусство", - говорит корреспондент канала "ТВ Центр" Петр Вершинин.

Босхом многие восхищаются, а кого-то его работы поначалу могут напугать. Художник закладывал в картины глубокий смысл, в том числе изобличая человеческие недостатки. В современном цифровом мире появился новый порок - создатели "брейнрот контента", возможно, вдохновляясь Босхом, гонятся за просмотрами, полностью игнорируя нравственность. Но значит ли это, что мемы направо и налево нужно запрещать?

"Когда родитель смотрит какой-то мем или контент, который интересен ребенку, не надо сразу обесценивать. Что за чушь ты смотришь, какая белиберда. Не найдете альтернативу, он так и будет все подряд смотреть. И примерять ее на себя. Если нет чего-то достойного альтернативного, то ребенок будет сам искать себе развлечения", - считает Наталья Панфилова.

Так что главный совет психологов - проводить больше времени со своими детьми. Рассказывать им истории из своего детства, в котором черемша - это растение. Тем более, что мемы - штука трендовая, а значит, недолговечная. Завтра появится что-то новое и непонятное. Главное - удержать связь с ребенком и научиться понимать не мемы, а друг друга.