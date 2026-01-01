Каннское долголетие понравилось публике больше голливудской целлулоидной молодости

"Забудь про фильмы. Канны - это фестиваль моды", - это цитата из романа Пауло Коэльо "Победитель остается один". В этом году - актуально как никогда. Ведущие французские, британские, американские издания, как сговорившись, пишут только об одном – о главном феномене 79-го Каннского фестиваля. А конкретно - о тренде зрелой красоты. Легенды кино именно сегодня не только востребованы в профессии – так они еще и в своем элегантном возрасте умудряются выглядеть не просто безупречно, а настолько роскошно, величественно и органично, что юные красавицы на их фоне в лучшем случае смотрятся нелепо, а чаще – просто теряются.

"Так уж вышло, что на красной дорожке фестиваля собрались люди старше 50 лет, и их образы были одними из лучших. Они привносят на церемонию определенную элегантность, солидность и драматизм. Иконы киноэкрана с годами отточили свой стиль и в совершенстве овладели голливудским гламуром", - восхищаются СМИ.

Французские стилисты уверяют, что голые платья в этом году стали анти-трендом именно благодаря актрисам за 50. Они на собственном примере продемонстрировали, что благородный шик, изысканный минимализм и классические силуэты даже сегодня легко выигрывают у любого другого современного стиля – пусть и ультрамодного.

Фотографы гонялись за Кейт Бланшетт - и не просто так. Одно из платьев 57-летней австралийской актрисы, обладательницы двух "Оскаров", действительно произвело настоящий фурор, модные журналы даже назвали его "произведением искусства": "В рамках фестиваля Бланшетт появилась в изысканном платье от Сары Бертон из Givenchy. Замысловатые цветы на платье совсем не похожи на обычные садовые цветы. Коллекция Бертон была вдохновлена работами старых мастеров европейской масляной живописи, а это платье напоминало изобильные натюрморты голландских художников. Самым эффектным элементом образа стали густые слои развевающейся бахромы, из-за которых казалось, что цветы стекают на красную дорожку".

Ну и бесподобная Шэрон Стоун - звезда фильма "Основной инстинкт" – даже в свои 68 смогла взбудоражить публику. Она появилась в объемном чёрном платье с бантом в стиле старого Голливуда. Модные эксперты в этом наряде прочитали манифест зрелой женщины против тихой старости.

Еще один модный тренд этого Каннского фестиваля призывает не стесняться проявлений возраста и даже не прятать их, а наоборот - с достоинством демонстрировать. Американская актриса Энди Макдауэлл – одна из тех, кто давно не стесняется, а гордится своими серебряными волосами. И модные эксперты за это легкое отношение к жизни сравнивают 68-летнюю актрису с глотком свежего воздуха: "Всегда стремящаяся к совершенству Макдауэлл сыграла ключевую роль в движении за естественность седины, на протяжении многих лет демонстрируя свои натуральные волосы в самых разных прическах. В каждом своем образе она призывает других женщин ценить красоту своих натуральных волос, которые со временем становятся седыми.

А кому не хватает мотивации – эксперты рекомендуют брать пример с суперзвезд в квадрате. Журналисты старейшей британской газеты Guardian в отличие от своих французских и американских коллег пошли дальше и заявили, что в центре внимания этого Каннского фестиваля были даже не юные 60-летние дамы, а те, кому давно за 70. Потому что именно они являются носителями истинного гламура – и только они на сегодняшний день сохранили умение преподносить себя так, что от их появления у зрителей замирает дух.

"Красная дорожка Каннского кинофестиваля, без сомнения, - это царство гламура. Но в 2026 году этот гламур заиграл новыми красками. Женщины, которые чаще всего попадают в заголовки модных изданий, на этот раз старше 70 лет. И появление на красной дорожке женщин такого возраста - это новое явление. Смысл красной дорожки в том, чтобы сказать: "Я хочу быть в центре внимания. Посмотрите на меня". Мы очень редко видим женщин такого возраста в таком контексте", - сказано в материале.

88-летняя Джейн Фонда – экс-икона фитнесса, обладательница "Оскара" – и сегодня настолько требовательна к себе, что за образ на красной дорожке не получила ни одной отрицательной рецензии. Черное туго облегающее фигуру платье в пол, расшитое пайетками, со строгой, но уточненной геометрией для актрисы специально сшил итальянский модный дом "Гуччи". Образ дополняло ожерелье из белого золота - с массивным молочно-голубым аквамарином и бриллиантами. Фэшн-критики этот выход Фонды единодушно назвали мастер-классом вневременной элегантности.

Несравненная 82-летняя Катрин Денев, по мнению критиков, устроила уже мастер-класс расслабленного шика. Она выбрала для прохода по красной дорожке свободный, но при этом статусный силуэт. А изумрудный атлас добавил образу свежести. Ну а 92-летняя Джоан Коллинз - икона золотого века Голливуда - появилась на красной ковровой дорожке в белом скульптурном платье-орхидее без бретелей от французских кутюрье, и, по оценкам критиков, британская актриса только своим выходом вернула в Канны дух "настоящего, великого кинематографического шика".

И все же без светского скандала Каннский фестиваль не обошелся. Модные эксперты буквально завалили критическими статьями 63-летнюю легендарную Деми Мур. Причем придирались не к ее работе как одного их главных членов жюри фестиваля. Модных обозревателей взбесила именно физическая форма актрисы. Мур за излишнюю худобу и обвисшую кожу даже сравнили с ее же героиней из фильма "Субстанция". Причем с уродливой версией.

Зато кинокритики буквально завалили комплиментами 72-летнего американского актера Джона Траволту – всего лишь за то, что он выходил на публику в беретах. Привез с собой целую коллекцию. Траволта признался, что просто слишком вжился в новую для себя роль режиссера, а глянец все равно продолжает восхищаться новизной его стиля. Так что в киномире быть роскошным дедушкой, оказывается, куда проще, чем роскошной бабушкой. Сколько пластических операций ни делай.